موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفا قبل مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ 29 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 13 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفا

ويتصدر ليفربول قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل قمة آرسنال ضد تشيلسي في الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة آرسنال وتشيلسي

1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 54 نقطة

4- تشيلسي 49 نقطة

5- مانشستر سيتي 48 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 47 نقطة

8- أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10- فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 41 نقطة

12- كريستال بالاس 39 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 34 نقطة

14- إيفرتون 34 نقطة

15- مانشستر يونايتد 34 نقطة

16- وست هام يونايتد 34 نقطة

17- وولفرهامبتون 26 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

وانطلقت السبت مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 مواجهات، فيما تشهد الجولة قمة بين تشيلسي ضد أرسنال في ديربي لندن اليوم الأحد.

وتأجلت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس ضمن الجولة الـ 29 لتقام الشهر المقبل بسبب ارتباط نيوكاسل بنهائي كأس الرابطة اليوم الأحد أمام ليفربول.

وكان ليفربول خاض مباراة أستون فيلا في الجولة المقدمة من مباريات الجولة الـ 29 يوم 19 فبراير الماضي التي انتهت بالتعادل 2-2 بسبب مشواره في كأس كاراباو وجاءت مواعيد مباريات الجولة كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد 1-1 إيفرتون

نوتينجهام فورست 4-2 إيبسويتش تاون

مانشستر سيتي 2-2 برايتون

وولفرهامبتون 2-1 ساوثهامبتون

برينتفورد 2-1 بورنموث

الأحد 16 مارس 2025

تشيلسي ضد أرسنال - 3:30 مساءً.

توتنهام هوتسبير ضد فولهام - 3:30 مساءً.

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي - 9:00 مساءً.

16 أبريل 2025

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 8:30 مساءً

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