محمد صلاح يسعى للتتويج باللقب 12 مع الأندية.. عدد بطولات الملك المصري مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب "ويمبلي في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، لمتابعة المباراة النهائية بين ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في بطولة كأس الرابطة "كأس كاراباو". محمد صلاح بطولات ليفربول

ويستعد الدولي محمد صلاح نجم ليفربول للتتويج بالبطولة رقم 12 مع الأندية والتاسعة مع ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد على حساب نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو.

وانتقل محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي، في صيف 2017، قادمًا من صفوف روما الإيطالي، ومازال عقده ساريًا مع الريدز حتى نهاية الموسم الجاري.

وتوج الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول بعدد 8 بطولات قبل نهائي كأس الرابطة وبطولة مع تشيلسي وبطولتين مع بازل السويسري.

وفاز صلاح بالدوري السويسري مع بازل مرتين في 2012-2013 و2013-2014 بالاضافة إلي كأس الرابطة الانجليزية مع تشيلسي.

أول بطولة لـ محمد صلاح مع ليفربول

وشهد الموسم الأول للنجم المصري مع ليفربول الإنجليزي موسم 2017-2018، عدم تتويجه بأي لقب وفي موسم 2018-2019، توج محمد صلاح بأول بطولة له مع ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا.

وحصد ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني السابق يورجن كلوب على لقب دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين دون رد.

وسجل حينها محمد صلاح هدفًا للريدز من ركلة جزاء، وديفوك أوريجي الهدف الثاني.



لقب الدوري الإنجليزي

وحصد النجم المصري محمد صلاح اللقب الثاني له مع ليفربول موسم 2019-2020، وهو الدوري الإنجليزي الممتاز ليستعيد الريدز لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب لمدة 30 عامًا.

كما تمكن محمد صلاح موسم 2019-2020، من التتويج بلقبه السوبر الأوروبي مع ليفربول، والذي يعد الثالث للنجم المصري مع الريدز.

واقتنص ليفربول لقب كأس السوبر الأوروبي حينها للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح بنتجية 5 – 4.

محمد صـلاح يتوج بكأس العالم للأندية

وتوج محمد صلاح بلقب كأس العالم للأندية رفقة ليفربول عام 2020، ليزيد عدد بطولاته مع الريدز إلى البطولة الرابعة بعد الفوز على نظيره فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية ليتوج فريق ليفربول بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في تاريخه.

خامس بطولاته مع ليفربول

ونحج محمد صلاح بإحراز البطولة الخامسة مع ليفربول بعد التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022 بعد فوزه على تشيلسي بركلات الجزاء بنتيجة 6-5 في مباراة النهائي.

البطولة السادسة والسابعة للملك المصري مع ليفربول

وحصد محمد صلاح كأس الرابطة الإنجليزية، مرتين مع الريدز، أولها عام 2022، بعد فوزليفربول على تشيلسي بركلات الجزاء في النهائي.

كما توج صـلاح مع فريقه الإنجليزي بلقب الدرع الخيرية، الذي اقتنصه من مانشستر سيتي ليسجل البطولة السابعة عام 2023.

آخر بطولة توج بها محـمد صلاح مع ليفربول

بينما كان اللقب الثاني لصلاح في كأس الرابطة الإنجليزية كأس كاراباو والثامن له مع لـيفربول حتى الآن، كان في عام 2024.

وفاز ليفربول على تشيلسي، حينها بهدف وحيد، ليصبح الريدز الأكثر تتويجًا بهذا اللقب برصيد 10 بطولات.

عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول

دوري أبطال أوروبا موسم 2018 – 2019.

الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020.

السوبر الأوروبي موسم 2019 – 2020.

كأس العالم للأندية 2020.

كأس الاتحاد الإنجليزي 2022.

كأس الرابطة الإنجليزية عامى 2022 و2024.

كأس الدرع الخيرية 2023.

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