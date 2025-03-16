أبرزها ليفربول ضد نيوكاسل، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة فى مختلف الملاعب والدوريات العالمية وعلى رأسها مباراة ليفربول ضد نيوكاسل فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ومباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي بالإضافة إلى مباراة أتليتكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

ليفربول × نيوكاسل – 06:30 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أرسنال × تشيلسي – 03:30 عصرا– beIN Sports HD 1.

فولهام × توتنهام – 03:30 عصرا– beIN Sports HD 2.

ليستر سيتي × مانشستر يونايتد – 09:00 مساء – beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ليجانيس × ريال بيتيس - 3 عصرا: beIN Sports HD3



إشبيلية × أتلتيك بيلباو - 5.15 مساء beIN Sports HD1

رايو فاليكانو × ريال سوسييداد - 7.30 beIN Sports HD1

أوساسونا × خيتافي- 7.30 مساء beIN Sports HD5

أتلتيكو مدريد × برشلونة – 10 مساء – beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فينيزيا × نابولي – 01:30 ظهرا – AD SPORTS Premium 1.

بولونيا × لاتسيو – 04:00 عصرا – AD SPORTS Premium 1.

روما × كالياري – 05:00 مساء – AD SPORTS Premium 1.

فيورنتينا × يوفنتوس – 07:00 مساء – AD SPORTS Premium 1.

أتالانتا × إنتر ميلان – 09:45 مساء – AD SPORTS Premium 1.

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة





بوخوم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

هايدنهايم X هولشتاين كيل – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 8

شتوتجارت X باير ليفركوزن – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة





ليون X لوهافر – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

مونبلييه X سانت إيتيان – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ستاد بريست X ستاد ريمس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستراسبورج X تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

باريس سان جيرمان X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD4

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