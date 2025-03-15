السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مركز مفاجئ لـ محمد صلاح في ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

محمد صلاح
محمد صلاح

أثارت صحفية ليكيب الفرنسية حالة من الجدل بعدما نشرت نسبة احتمالات الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام.

احتمالات التتويج بالكرة الذهبية 

وظهرت احتمالات المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية (Ballon d'Or) بناءً على تصويت الجماهير، ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية تواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول في المركز الخامس.

 وجاءت النسب وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية على النحو التالي:
ديمبلي (لاعب باريس سان جيرمان): 40.9%

رافينيا (لاعب برشلونة): 25%

يامال (لاعب برشلونة): 8.8%

مبابي (لاعب ريال مدريد): 8%

صلاح (لاعب ليفربول): 7.4%

 جائزة الكرة الذهبية، هي أحد أعرق الجوائز الفردية في كرة القدم العالمية، التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم بناءً على أدائه خلال الموسم.

ويأتي هذا في الوقت الذي يقدم فيه محمد صلاح أداء رائع مع ليفربول ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدف.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية باريس سان جيرمان جائزة الكرة الذهبية ترتيب الهدافين ليكيب الفرنسية لكرة الذهبية لاعب ليفربول

مواد متعلقة

لاعب ليفربول مازحا: أحتاج عامين فقط لمعادلة أرقام محمد صلاح

ثالث أكبر ضحاياه، أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل قبل نهائي كأس الرابطة

موعد مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين ليفربول ونيوكاسل

لقاء التتويج، موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة

الأكثر قراءة

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

صاحب منزل الأورمان بالدقهلية: محاولة الهدم ليس لها علاقة بالميراث، ونجلتي كلمة السر

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى الأولمبية المصرية

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

رد فعل رابطة الأندية على أنباء تخفيض عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من القمة

منوعات

المزيد

رفع الحظر عن أول عملية إعدام باستخدام النيتروجين في ولاية لويزيانا الأمريكية

"أي حد ضهره واجعه يناديني"، كابتن عادل يوفر المساج للمتطوعين في إفطار المطرية 2025 (فيديو)

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

6 ضوابط للدعاية في انتخابات نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن منزلة الرسول عند الله (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في موقعة ذات السلاسل

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

المزيد
الجريدة الرسمية