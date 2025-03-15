مركز مفاجئ لـ محمد صلاح في ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

أثارت صحفية ليكيب الفرنسية حالة من الجدل بعدما نشرت نسبة احتمالات الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام.

احتمالات التتويج بالكرة الذهبية

وظهرت احتمالات المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية (Ballon d'Or) بناءً على تصويت الجماهير، ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية تواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول في المركز الخامس.

وجاءت النسب وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية على النحو التالي:

ديمبلي (لاعب باريس سان جيرمان): 40.9%

رافينيا (لاعب برشلونة): 25%

يامال (لاعب برشلونة): 8.8%

مبابي (لاعب ريال مدريد): 8%

صلاح (لاعب ليفربول): 7.4%

جائزة الكرة الذهبية، هي أحد أعرق الجوائز الفردية في كرة القدم العالمية، التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم بناءً على أدائه خلال الموسم.

ويأتي هذا في الوقت الذي يقدم فيه محمد صلاح أداء رائع مع ليفربول ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدف.



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