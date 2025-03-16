موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن لمواجهة منتخب إثيوبيا، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، التي تسضيفها أمريكا وكندا والمكسيك العام المقبل.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الإثيوبي يوم الجمعة المقبل، ويحتضنها ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، وتنطلق صافرة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الحادسة عشر مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة بي إن سبورت القطرية

منتخب إثيوبيا، فيتو

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم ٢٤ لاعبا، استعدادا لمعسكر مارس المقرر انطلاقه اليوم الأحد ١٦ مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يوما ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفي شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - احمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل

كانت فيتو انفردت يوم 4 مارس الماضي، أن قائمة منتخب مصر ستضم 24 لاعبا وهو ما تم الإعلان عنه رسميا اليوم السبت..

قائمة منتخب مصر بمعسكر مارس، فيتو

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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