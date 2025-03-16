الكنافة اليدوية بالبحيرة حلوى رمضانية تقاوم الإندثار (فيديو وصور)

تعد الكنافة واحدة من أشهر الحلويات التراثية التقليدية في محافظة البحيرة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك حيث تحظى بشعبية واسعة وتتميز بمذاقها الفريد وتاريخها الطويل التى تعود إلى العصور الإسلامية القديمة منذ قديم الأزل ومع مرور الزمن انتشرت الكنافة بشكل كبير واكتسبت مكانة خاصة في رمضان.





صناعة الكنافة اليدوية بالبحيرة، فيتو

صناعة الكنافة اليدوية بالبحيرة، فيتو

والكنافة اليدوية أو التقليدية تصنع باستخدام مكونات بسيطة وهي دقيق الأبيض والماء فقط ورغم بساطة هذه المكونات إلا أن السر يكمن في طريقة التحضير والمهارة العالية التي يحتاجها الكنفاني لإتقانها فعملية تحضير الكنافة اليدوية تتطلب مهارة فريدة وسرعة فائقة في صب العجين الذي يتطلب قوام وطريقة معينة

وأكد محمد عيسوي، كنفاني بمحافظة البحيرة، الذي تعلم هذه المهنة عن والده وأجداده ويعمل بها من صغره منذ 25 عامًا انه في البداية كانت صناعة الكنافة صعبة ولكنه تعلمها وأتقنها خلال شهر فقط وأصر العمل بها رغم التطور الكبير في الالات الحديثة لانها من الحرف التقليدية الهامة بالإضافة مؤكدًا أن سر نجاح الكنافة اليدوية هو استخدام مكونات أصلية بسيطة وهي الماء والدقيق فقط لذلك يفضّلها الكثير من الناس عن الكنافة الحديثة.

صناعة الكنافة اليدوية بالبحيرة، فيتو

صناعة الكنافة اليدوية بالبحيرة، فيتو

وأوضح أيضا أن صناعة الكنافة اليدوية تحتاج إلى أدوات بسطية وأهمها صاج من النحاس الساخن فقط حتى يتم طهيها بشكل أفضل وبالإضافة إلى قوام عجين مظبوط وهذا الشيء يكون بالخبرة مع الوقت، مؤكدا أن معظم إقبال المواطنين يكون عليها لأنها تمتلك طعما مختلفا ومميزا عن الكنافة الآلية، كما أن أسعارها تترواح من 30 إلى 35 جنيها للكيلو.

ومع مرور الوقت شهدت صناعة الكنافة تطورًا ملحوظًا من النوع التقليدي واليدوي وهى الكنافة الآلية التى تضاف اليها إليها مكونات مثل بودرة الحليب أو مواد إضافية أخرى بهدف تحسين الطعم وتسهيل التحضير ورغم هذه التطورات لا يزال الإقبال على الكنافة اليدوية كبيرًا، خاصة في رمضان حيث يفضل العديد من الناس النكهة التقليدية.

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