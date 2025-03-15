محافظ الأقصر يتفقد مسارات تنفيذ مشروع ازدواج خط طرد الحبيل (صور)

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة ميدانية بمركز ومدينة البياضية، حيث تفقد مسار تنفيذ مشروع ازدواج خط طرد قطر 700 مم وإنشاء خط ثاني بقطر 1200 مم وربطه بمحطة صرف صحي 3 ومحطة المعالجة بالحبيل، وذلك في إطار الخطة العاجلة التي يتبناها المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، لإيجاد حلول جذرية لضمان استمرار واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الأقصر.

خط الصرف الصحي بالحبيل في الأقصر



ومن المقرر أن تنفيذ مشروع خط ازدواج لخط طرد الحبيل بقطر أكبر سيخدم قرة مبادرة "حياة كريمة" بالمرحلة الثانية، والتي تضم قرى مركز البياضية.

وقام المحافظ بمعاينة عدة مسارات من محطة رفع 8 حتى محطة المعالجة بالحبيل وتم الاتفاق على المسار المناسب، والتوجيه بعمل محضر انضمامي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية مع جميع الجهات المعنية وسرعة بدء أعمال الرفع المساحي والدراسات اللازمة للمشروع من خلال المكتب الهندسي الاستشاري.



كما أكد المحافظ علي ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد مشيرًا إلي أن المشروع سيقوم بتنفيذه شركة حسن علام للمقاولات وسيتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة سير الأعمال موضحا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتوفير الدعم الكامل وتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ.

رافق المحافظ خلال جولته بالبياضية، كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عبدالخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضيه، والمهندس عبدالمسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثل عن المكتب الهندسي الاستشاري، والمهندس أحمد القاضي مدير المشروع بشركة حسن علام للمقاولات.

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