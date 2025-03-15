فتاة تخطف نجل إعلامي شهير في الشيخ زايد

يواصل رجال مباحث مديرية أمن الجيزة جهود البحث عن المتهمين بخطف نجل إعلامي شهير، وتصويره أثناء تعذيبه، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، مفاده تلقيه بلاغًا من إعلامي بقيام فتاة وعدد من الأشخاص بخطف نجله وتصويره أثناء تعذيبه.

وقال المبلغ إن وراء ارتكاب الواقعة فتاة وشقيقها وآخرون لا يعرفهم، مشيرًا إلى أنهم قاموا بخطف نجله من منزله، وتوجهوا إلى فيلا يمتلكها والدها وتعدوا عليه بالضرب ثم اصطحبوه مرة أخرى لشقة يمتلكونها وقاموا بتصويره أثناء التعدي عليه.

وتابع المبلغ بأن أحد المتهمين أبلغ نجله أنه قاموا بذلك لقيامه بمضايقة الفتاة ثم قاموا بإطلاق سراحه

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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