عرض جثة سيدة دهستها سيارة على الطب الشرعي بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع سيدة دهسته سيارة فى منطقة الدقى، مما تسبب في مصرعها في الحال.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات، وعرض جثة السيدة على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للسائق.

مصرع سيدة في حادث سير

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغ يفيد وقوع حادث مروري فى منطقة الدقى توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، ما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها وتم ضبط السائق المتورط فى الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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