الأحد 16 مارس 2025
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سياسة

هل يحدث الدعم النقدي تغييرًا حقيقيًّا في حياة المواطنين؟

الدعم النقدي، فيتو
الدعم النقدي، فيتو

تتصاعد في مصر الخطوات نحو إصلاح هيكلي لــ منظومة الدعم، في ظل توجه واضح لاستبدال آلية الدعم العيني بالنقدي، ويأتي هذا التحول مدفوعًا برؤية الدولة لتحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد والحد من الهدر المالي، مستندة إلى تجارب ودراسات دولية تشير إلى أن الدعم النقدي يُسهم في تقليص الفجوة الاجتماعية وتحقيق العدالة. لكن ما الذي دفع الدولة إلى هذا التوجه ؟

مشكلات الدعم العيني في مصر 

اعتمد النظام القديم على  تقديم السلع والخدمات مباشرة للمواطنين، مثل دعم الخبز والوقود والتموين، مما وفر ضمانًا فوريًا للحصول على السلع الأساسية، خاصة في أوقات الأزمات، إلا أن هذا النموذج تعرض لانتقادات واسعة بسبب:

الهدر الاقتصادي: فجوات في التوزيع واستفادة فئات غير مستحقة.

الارتفاع في التكاليف التشغيلية: نقل وتخزين السلع يصاحبهما مصاريف باهظة.

المرونة المحدودة: عدم قدرة المستفيدين على تلبية احتياجاتهم المتنوعة.

امتيازات الدعم النقدي، حرية الاختيار والأمان الاجتماعي

في المقابل يقدم الدعم النقدي تحويلات مالية مباشرة للمستحقين، مما يمنحهم الحرية في اختيار ما يلبي احتياجاتهم الفردية ومن أبرز مزايا الدعم النقدي:

تقليل الهدر المالي: وصول الأموال مباشرة دون الحاجة لأنظمة تشغيل معقدة.

استخدام التقنيات الرقمية: لضمان استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا.

تعزيز الاستقلالية: إذ يتيح للمواطن تحديد أولوياته بدلًا من الاعتماد على سلع محددة.

دوافع التحول لـ الدعم النقدي 

شهدت السنوات الأخيرة في مصر جهودًا ملحوظة لتحديث منظومة الدعم؛ بدءًا من تنقية بطاقات التموين وتحديث قواعد البيانات، وصولًا إلى تجريب برامج نقدية مثل "تكافل وكرامة" وهذا التوجه ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل يعكس سعي الدولة لتحقيق:

عدالة اجتماعية أفضل: عبر توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وشفافية.

كفاءة أعلى في توزيع الموارد: مما يقلل من الهدر المالي ويزيد من فعالية الدعم.

التجارب الدولية في التحول لـ الدعم النقدي 

نجحت تجارب دول مثل البرازيل والهند في تطبيق نماذج للدعم النقدي أدت إلى تخفيض معدلات الفقر بشكل ملحوظ، كما أبرزت تجارب أخرى أهمية التخطيط الجيد والرقابة الصارمة لتفادي آثار سلبية مثل ارتفاع التضخم وتُظهر هذه التجارب أن نجاح النظام النقدي يعتمد بشكل كبير على وجود بنية تحتية قوية وضمانات اجتماعية فعالة، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية. 

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منظومة الدعم الدعم العينى الدعم النقدي الفجوة الاجتماعية مشكلات الدعم العيني

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