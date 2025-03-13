الجمعة 14 مارس 2025
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بعد الزيادة الجديدة، قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025

معاش تكافل وكرامة،
معاش تكافل وكرامة، فيتو

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لبدء عملية صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة ويزداد البحث حول، معرفة قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بعد الزيادة الجديدة 2025.

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، اعرف قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بعد الزيادة الجديدة 2025

 

اعرف قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بعد الزيادة الجديدة 2025

 

وحول معرفة قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بعد الزيادة الجديدة 2025، فمن المقرر أن يتم صرف الدعم النقدي المشروط لهذا الشهر بزيادة 300 جنيه «منحة رمضان» لكل أسرة مستفيدة من البرنامج، والتي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، في وقت سابق في حزمة اجتماعية جديدة.

 

وبشأن قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بعد الزيادة الجديدة 2025، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس بزيادة 300 جنيه، يوم السبت المقبل الموافق 15 مارس، حيث يصرف الدعم النقدي مع منتصف كل شهر جديد.

وذلك من خلال كافة ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

 

تقسيم الحزمة الاجتماعية إلى شقين

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين:

1. إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.


2. إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.

دعم الأسر المستحقة عبر بطاقات التموين

فيما يخص الشق الأول الذي يبدأ تطبيقه من شهر رمضان وحتى يونيو، أشار الوزير إلى تخصيص دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، حيث سيتم:

-منح 125 جنيها للبطاقة التي تضم فردا واحدا.

ـ250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، مع تكرار الدعم في عيد الفطر المبارك.

زيادات جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"

أوضح وزير المالية أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل 5.2 مليون مستفيد، وستتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، لتكون هذه الزيادة دائمة.

اعرف قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بعد الزيادة الجديدة 2025،فيتو
اعرف قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بعد الزيادة الجديدة 2025،فيتو

دعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار

تتضمن الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل. 

كما سيتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة وتسريع إجراءات الموافقات للمرضى المحتاجين للدعم الصحي.

تمكين الشباب ودعم العمالة غير المنتظمة

أعلن الوزير إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما سيتم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.


دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيل

أكد وزير المالية أن الحكومة تدعم الفلاحين عبر:

-زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح.

-تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.

-تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين.

 

زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو

مع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

 

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

 

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

 

 

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