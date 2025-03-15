السبت 15 مارس 2025
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سياسة

5 حالات تستحق الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون الجديد

الدعم النقدى، فيتو
الدعم النقدى، فيتو

كشف قانون الضمان الاجتماعى الجديد عن الحالات المستحقة لصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة (٨)يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

 

1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

 

2- الأسرة المعالة.

 

3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

4- أسرة المجند.

 

5- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.

 

ووفقا للمادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.

 

وحسب المادة (41) تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

 

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

 

2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

 

3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.

4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.

 

7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

طلب الحصول على الدعم النقدي

 

ووفق المادة (13): في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

 

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

 

2- المريض بمرض مزمن شديد.

 

3- المسن.

 

4- الأيتام.

 

5- المرأة المعيلة.

 

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

 

7- المرأة غير المعيلة.

 

8- الأنثى غير المتزوجة.

 

9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

 

10- الأسرة مهجورة العائل.

 

11- أسرة المجند.

 

12- أبناء الرعاية اللاحقة.

 

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

 

14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

 

15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

قانون الضمان الاجتماعي الجديد

 

ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

 

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

 

2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

 

3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

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