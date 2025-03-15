السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد رجب يروي قصة معاناته في طفولته بسبب وفاة 8 أشقاء له

الفنان محمد رجب،
الفنان محمد رجب، فيتو

قال الفنان محمد رجب، إن والدته كانت تعاني من مشكلة نفسية في التعامل معه خلال طفولته بسبب وفاة 8 أشقاء له، قائلا: "كنت من أسرة متوسطة ووالدتي ست بيت وهي توفى لها 8 أولاد قبلي وكان عندها مشكلة نفسية أني أفارق عينيها فقررت تعيين نفسها في المدرسة بأنها توصلني وتدخل تنتظرني".

 

خوف والدة محمد رجب بعد وفاة أشقائه

وأضاف محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن والدته كانت تدخل الفصل وتظل واقفة عند الشباك والمدرسة منعت هذه التصرفات، مضيفا: "وقت الفسحة كانت تيجي تحكي لى معاناتها والفسحة بالنسبة لها كانت توتر أني أتوه وسط الأولاد واخواتي اللي ماتوا منهم اللي مات جنين ومنهم توفى بعد الولادة بفترة".

 

معاناة والدة محمد رجب

وتابع: "أمي مرت بمعاناة رهيبة وتعذبت ولما أنا اتولد كانت منتظرة نفس الحدث يتكرر لكن ربنا كتب لي العمر، وأنا كان عندي وسوسة الخوف عليها وعلى أبويا وكنت لازم أكلمها 3 أو 4 مرات في اليوم خوفا عليها".

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محمد رجب الفنان محمد رجب برنامج اسرار أميرة بدر قناة النهار

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