مسلسلات رمضان 2025، محمد رجب يدخل في خلافات مع محمود قابيل في الحلقات القادمة

مسلسلات رمضان 2025، تشهد الحلقات القادمة من مسلسل الحلانجي الذي يقوم بدوره الفنان محمد رجب بدخوله في خلافات مع محمود قابيل رجل الأعمال الذي يعمل معه، بسبب سرقة بعض الملفات المهمة من مكتبه.

وشهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الحلانجي وفاة والد الحلانجي الذي يقوم بدوره الفنان سامح الصريطي، إثر أزمة قلبية.



ويذهب المعلم خليل "محمد لطفي" لتقديم واجب العزاء لـ طه الحلانجي في والده، وذلك بعد الخلاف الذي وقع بينهما في الحلقات الماضية، ويقوم المعلم خليل بدفع مليون جنيه مقابل عملية النصب الذي من المقرر أن يقوم بها طه الحلانجي.

وتقوم وردة "إيناس النجار" بتهديد زوجها محمود حمدان إن ظل يبحث وراءها ستخبر زوجته الأولى بأنه متزوج عليها.

وتدخل سماح "آيتن عامر" في مشادة مع ابن عمها بسبب عدم حضوره جنازة وعزاء والد طه الحلانجي، ويقوم الحلانجي بتوزيع أموال آخر عملية نصب قاموا بها.

ويقوم الفنان محمد رجب بعملية سرقة جديدة خلال أحداث الحلقة 14 من العمل، بسرقة رجل الأعمال طارق صبري.

تفاصيل الحلقة 13 من الحلانجي

وشهدت الحلقة الـ13 من مسلسل "الحلانجي" تصاعد الأحداث الدرامية، حيث نشبت مشادة حادة بين وردة (إيناس النجار) وشقيقها بسبب عملها كراقصة، إذ يرفض أخذ أي أموال منها.



وفي تطور آخر، يحاول طارق صبري التفاوض مع محمود قابيل لإقناع والد زوجته بعودتها إلى منزلها، لكنه يواجه رفضًا قاطعًا.



أما سعيد (أحمد وفيق)، فيلجأ إلى شقيقه طه الحلانجي لمساعدته ضد طليقته وردة، التي تطالب بحقها في رؤية ابنها، ليقوم طه بتهديدها صراحة بقتلها إن حاولت الاقتراب من أسرته مجددًا.



وفي سياق آخر، يحتفل طه الحلانجي بخطوبته على سماح (أيتن عامر) في أجواء أسرية، ويعدها برحلة شهر عسل إلى فرنسا، حيث سيخضع للعلاج هناك.



وتنتهي الحلقة بمفاجأة مأساوية، حيث يتوفى والد طه الحلانجي، والذي يؤدي دوره الفنان سامح الصريطي، مما يضيف مزيدًا من التوتر والدراما للأحداث القادمة.

الحلقة 12 من مسلسل الحلانجي

تشهد أحداث الحلقة 12 من مسلسل الحلانجي وصول طه الحلانجي للرجل الذي يقوم بالنصب علي نجل شقيقه عبر الإنترنت، ويقوم بتعذيبه، ويترجاه بأن لا يفضحه.

وتقوم سيدة الأعمال "نسمة" عبير منير التي يحاول طه الحلانجي النصب عليها، بالذهاب الي منزله لأنه لا يتواصل معها منذ فترة، وتطلب منه الزواج أمام والدته.

ويظهر المعلم خليل "محمد لطفي" وهو يقوم بتوبيخ أحد العاملين معه، والذي قام بالعمل بدون الرجوع له أو أخذ رأيه.

ويتجسس طه الحلانجي علي رجل الأعمال محمود قابيل وهو يتحدث مع المحامى الخاص به، بعد أن تم سرقة مكتبه، ويؤكد محمود قابيل أنه قام بإخفاء المستندات المهمة في مكان مختلف بعيد عن هذا المكان الذي تم سرقته.

ويقابل سعيد "أحمد وفيق" ورده "إيناس النجار" والتي تخبره بأنها تريد حضانة ابنها، والتي تهدده بأنها ستقوم بإذائه إن لم يأت لها بابنها.

ويستولي طارق صبري علي الفيلا التي تملكها زوجته وكذلك الأراضي الزراعية بعد أن قام بالنصب عليها، كما يحاول طه الحلانجي سرقة المستندات المهمة من رجل الأعمال محمود قابيل.

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