خفت من الحسد، دانا الحلبي تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من محمد رجب (فيديو)

دانا الحلبي، كشفت الفنانة اللبنانية دانا الحلبي، تفاصيل زواجها من الفنان محمد رجب، بعد مشاركتهما في مسلسل مشوار الونش.

زواج دانا الحلبي ومحمد رجب

وقالت دانا الحلبي خلال برنامج "أوضة ضلمة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي": أنا بحب مصر، وبحبها عشان بلد جوزي محمد رجب، إحنا اتجوزنا بعد مسلسل الونش، وكنا حبينا بعض وكان في بينا نظرات إعجاب، ومحمد شخص جميل وبيضحكني وكلامنجي كلامه حلو".

سر إفصاح دانا الحلبي عن زواجها من محمد رجب

وتابعت دانا الحلبي، أن محمد رجب هو من شجعها على الظهور في البرنامج، مشيرة إلى أنها قررت الإفصاح عن تفاصيل زواجهما لأنها كانت تخاف من الحسد، وأيضا لا تحب مشاركة الجمهور تفاصيل حياتها الشخصية.

برنامج "أوضة ضلمة" تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي" يوميًّا في الثامنة مساءً من السبت إلى الخميس، وتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن والرياضة الذين يكشفون كواليس بداياتهم وأسرارًا عن حياتهم.

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