الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خفت من الحسد، دانا الحلبي تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من محمد رجب (فيديو)

الفنانة دانا الحلبي،
الفنانة دانا الحلبي، فيتو

دانا الحلبي، كشفت الفنانة اللبنانية دانا الحلبي، تفاصيل زواجها من  الفنان محمد رجب، بعد مشاركتهما في مسلسل مشوار الونش.

زواج دانا الحلبي ومحمد رجب 

وقالت دانا الحلبي خلال برنامج "أوضة ضلمة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي": أنا بحب مصر، وبحبها عشان بلد جوزي محمد رجب، إحنا اتجوزنا بعد مسلسل الونش، وكنا حبينا بعض وكان في بينا نظرات إعجاب، ومحمد شخص جميل وبيضحكني وكلامنجي كلامه حلو".

سر إفصاح دانا الحلبي عن زواجها من محمد رجب

وتابعت دانا الحلبي، أن محمد رجب هو من شجعها على الظهور في البرنامج، مشيرة إلى أنها قررت الإفصاح عن تفاصيل زواجهما لأنها كانت تخاف من الحسد، وأيضا لا تحب مشاركة الجمهور تفاصيل حياتها الشخصية.

برنامج "أوضة ضلمة" تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي" يوميًّا في الثامنة مساءً من السبت إلى الخميس، وتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن والرياضة الذين يكشفون كواليس بداياتهم وأسرارًا عن حياتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دانا الحلبي الفنانة اللبنانية دانا الحلبي محمد رجب الفنان محمد رجب مسلسل مشوار الونش

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، عبير صبري تسرق زوجها والقبض على والد محمد رجب بالحلقة 9 من الحلانجي

مسلسل الحلانجي، محمد رجب يبدأ في خطة نصب جديدة على عبير صبري

مسلسلات رمضان 2025، محمد رجب يتشاجر مع المافيا ونقل أيتن عامر للمستشفى بالحلقة 7 من الحلانجي

الأكثر قراءة

مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للأهلي

درجات الحرارة تتجاوز الثلاثينات، موجة حارة تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز وأخري أجرة بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

دينك إيه؟ رد صادم وغير متوقع من يوسف زيدان

أحمد كريمة: على المرأة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من الفاحشة

سابته قبل الفرح بأسبوع، هدى الإتربى تدخل في نوبة بكاء بسبب خطيبها(فيديو)

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

منوعات

المزيد

خبيرة لغة جسد: نظرات حب خجولة بين ويليام وكيت في يوم الكومنولث

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الزبير بن العوام "حواري رسول الله"

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر الانتصارات للمسلمين قديمًا وحديثًا

الإفتاء توضح حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية