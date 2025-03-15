محافظ الدقهلية يتابع أعمال تغطية مصرف أبو شهدة بمنية النصر بتكلفة 33 مليون جنيه

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

الاستغلال الأمثل لمساحة المصرف بعد التغطية لاستخدامه متنفسا

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع أعمال تغطية مصرف ابو شهدة بمنية النصر بتكلفة 33 مليون جنيه لاستخدامه كمحور مروري، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وأوضح أن المشروع يهدف إلى الاستغلال الأمثل لمساحة المصرف بعد التغطية لاستخدامه متنفسا أو لخلق محاور جديدة، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتيسير حركة الانتقال.

أعمال تغطية مصرف أبو شهدة بمنية النصر لاستخدامه محورا مروريا

ومن جانبها أوضحت إيمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أنه يجري الآن أعمال تغطية مصرف أبو شهدة بمنية النصر لاستخدامه محورا مروريا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024-2025.

المشروع يشمل أعمال التغطية بطول 1100 متر، بتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليون جنيه

من جهته قال محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر: إن المشروع يشمل أعمال التغطية بطول 1100 متر، بتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليون جنيه، تم الانتهاء من 300 متر خلال الخطة الاستثمارية الماضية، وجار استكمال الأعمال بطول 800 متر.

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