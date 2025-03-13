الخميس 13 مارس 2025
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محلي قوص بقنا يشكل لجانا للتفتيش على معارض أهلا رمضان

لجان للتفتيش على
لجان للتفتيش على معارض أهلا رمضان

كلف حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة قوص فراج الوحش نائب رئيس المركز، بتشكيل لجان للمرور على سلسلة معارض أهلًا رمضان التى تم افتتاحها بالمدينة، للوقوف على مدى توافر السلع الأساسية بها، والتأكد من التزام أصحاب المعارض من البيع بالتخفيضات التي تم الإعلان عنها مسبقا والتي قد تصل نسبتها إلى 30 %  لبعض السلع، فضلا عن التأكد من جودة وصلاحيات السلع المعروضة للاستهلاك الآدمى. 

وقام فراج الوحش نائب رئيس المركز يرافقه طه الحسيني مدير إدارة الرقابة التموينية بتموين قوص ومحمود حسب النبي عضو إدارة الحوكمة والرقابة الداخلية بديوان عام المحافظة بالمرور على معارض اهلا رمضان وعددا من معارض مبادرات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، كما شملت جولتهم المرور على فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

معارض أهلا رمضان فى قنا

وأشار فراج الوحش إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة تتابع عن كثب الحالة العامة للمعارض، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة وبصورة يومية للتأكد من توافر السلع  بالمعارض "أهلا رمضان"، والتصدي لأي ممارسات احتكارية سواء بالمنافذ الثابتة أو المتحركة طوال الشهر الفضيل لتأمين احتياجات المواطنين من السلع ولا سيما التي تمس احتياجاتهم اليومية.

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أهلا رمضان قنا مدينة قوص معارض أهلا رمضان قوص

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