ضبط مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة داخل ورشة بالفيوم

نجح ضباط مكافحة المخدرات بالاشتراك مع مباحث الفيوم، فى ضبط مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بمنطقة الشواشنة.



ضبط مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية فى الشواشنة



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وبمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة؛ بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالورشة المشار إليها وعثر بداخلها على (مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).. وبمواجهته إعترف بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية "بدون ترخيص" بقصد الاتجار.



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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