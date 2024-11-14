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تجمهر الأهالي بالدقهلية أمام مستشفى المنزلة للاطمئنان على مصابي أتوبيس المطرية (صور)

أهالي المطرية بالدقهلية
أهالي المطرية بالدقهلية أمام المستشفى، فيتو

رصدت فيتو تجمهر أهالي المطرية بمحافظة الدقهلية أمام مستشفى المنزلة للاطمئنان على مصابي حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد والذي أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 22 آخرين.

وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إلى مستشفى المنزلة العام للاطمئنان على عدد من حالات المصابين في حادث أتوبيس المطرية والذي وقع على طريق بورسعيد المطرية مساء أمس وتم تحويلهم من مستشفى المطرية.

واطمأن محافظ الدقهلية على المصابين داخل الأقسام ووجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم وإجراء كافة العمليات الجراحية والإسعافات اللازمة لهم.

 كما أمر اللواء طارق مرزوق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال فريق من التضامن الاجتماعي لتقديم كافة الدعم اللوجستي والمادي للمصابين وتوفير كافة متطالبتهم ومتطلبات أسرهم لحين خروجهم من المستشفى.

كما طمأن محافظة الدقهلية، أهالي المصابين أن فرق العمل داخل المستشفيات الصحية بالمطرية والمنزلة يقدمون الرعاية الطبية الكاملة للمرضى على أكمل وجه.

ومن جانبها أكدت محافظة الدقهلية، تواصلها مع  المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أي شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورًا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792" من التليفون الأرضي أو المحمول،  وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.


وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إشاعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

 

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