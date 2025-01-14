الثلاثاء 14 يناير 2025
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محافظات

"دويدار": دخول عدد من المستشفيات بعد تطويرها في المنظومة الصحية بسوهاج

الدكتو عمرو دويدار
الدكتو عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج

 

عقده  الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج مع كوادر الإدارة العامة للطب العلاجي بحضور الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي بالمديرية وذلك لمناقشة اليات العمل وخطط الإدارة مع اقتراب استلام عدد من مستشفيات المحافظة بعد الإنتهاء من تطويرها، حيث وعد دويدار المواطن السوهاجي بتحسين وجودة الخدمة الصحية بالمستشفيات خلال ال3 أشهر القادمة. موجهًا بالعمل علي زيادة عدد أسرة العناية المركزة بالمحافظة متعهدا بتوفير المخصصات المالية لأطباء الإستعانة المتعاقد معهم فورًا

 

وناقش الإجتماع جميع المهام والتكليفات التي من شائنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، حيث أكد "دويدار" علي التوزيع العادل للأطباء علي المستشفيات المختلفة وكذلك متابعة التطبيق الصحيح لللوائح المنظمة للخدمة الطبية داخل المستشفيات ، موضحًا أن الهدف من المرور والمتابعة علي المنشآت الصحية هو الإصلاح والإرشاد.

 

 كما كلف "دويدار " مدير عام الطب العلاجي بالتقييم الدوري للمديري المستشفيات وفق عدد المترددين علي الإستقبال والطؤاري وعدد المترددين علي العيادات الخارجية وعدد مرضي القسم الداخلي ومعدل الوفيات بالمستشفي وفق المعايير المحددة وعدد العمليات التي يتم إجراؤها.

 

كما أكد دويدار أيضًا علي وضع خطة تدريب شاملة للأطباء بمختلف التخصصات بالتنسيق مع إدارة التدريب والمدارس لرفع كفاءة الكوادر الطبية وإكسابهم المعلومات والخبرات موجهًا بمراجعة جميع الأجهزة بالمستشفيات وصيانتها بصورة دورية، مشددًا على متابعة ملف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار بالمستشفيات ومعالجة اي قصور لضمان حصول المرضي علي خدمتهم دون تقصير

 

كما ناقش "دويدار" متابعة عدد من الملفات الهامة مثل ملف الولادات القيصرية والتقليل منها، وكذلك تفعيل لجنة الوفيات بالمستشفيات،و تفعيل الدور الإشرافي تجاه مكافحة العدوي.

 

و في نهاية الإجتماع حرص "دويدار" علي تقديم شكره واعتزازه بالفرق الطبية التي تعمل ليل نهار بالحقل الطبي لخدمة وراحة المرضي.

 

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الانتهاء من تطويره الادارة العامة الخدمة الطبية المقدمة العناية المركزة الطب العلاجى بالمديرية الولادات القيصرية جودة الخدمة الصحية لولادات القيصرية

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