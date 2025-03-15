السبت 15 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة 45 يوما

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة 45 يوما علي ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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جنايات القاهرة نشر أخبار كاذبة النيابة العامة

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