السبت 08 مارس 2025
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حوادث

إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

إخلاء سبيل 3 متهمين
إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

أمرت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية تهدف إلى نشر الفوضي. 


 المتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: آية العبد أحمد العبد قنديل، طه أحمد طه عبد الفتاح، عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن.


كانت النيابة وجهت الي المتهمين في القضية رقم 5919 لسنة 2024 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

تحقيقات موسعة
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.


جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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نيابة أمن الدولة جماعة إرهابية نشر أخبار كاذبة

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