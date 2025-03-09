الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر من ستراسبورج 0/1 في الدوري الفرنسي

نانت وستراسبورج،
نانت وستراسبورج، فيتو

 انتهت مباراة نانت ضد ستراسبورج بنتيجة 0/1 للأخير، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لا البوجوار، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل فيليكس ليمارشال هدف ستراسبورج في شباك نانت في الدقيقة 79.

وخرج مصطفى محمد في الدقيقة 71 للتبديل بعد أن شارك أساسيا في تشكيل فريقه نانت.

تشكيل نانت ضد ستراسبورج

موعد حسم باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي

يواصل باريس سان جيرمان، زحفه نحو لقب الدوري الفرنسي، بعدما حقق الفوز العشرين حتى الآن، وأصبح الفريق متقدمًا بفارق 16 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، ليصبح رجال لويس إنريكي قريبين للغاية من الصعود إلى منصات التتويج.

وسيتوج باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي يوم 29 مارس، حال الفوز على أولمبيك مارسيليا في الجولة 26 يوم 16 مارس، وعلى سانت إيتيان في الجولة 27 يوم 29 مارس الجاري بشرط خسارة أولمبيك مارسيليا أمام ريمس في الجولة 27.

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نانت ستراسبورج الدوري الفرنسي لكرة القدم الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان

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