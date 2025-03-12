الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صلاح محسن يقود تشكيل المصري لمباراة بيراميدز في الدوري

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أعلن التونسي أنيس لو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة فريق بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لمجموعة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل المصري لمباراة بيراميدز

محمود جاد لحراسة المرمى 
أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر 
أحمد علي عامر، محمد مخلوف، ميدو جابر لخط الوسط 
عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم

البدلاء: 
محمود حمدي، عمرو سعداوي، محمد دبش، حسين فيصل، يوسف الجوهري، أمادو باه، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.

مباراة بيراميدز والمصري 

 

وتذاع مباراة بيراميدز والمصري عبر قناة اون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري

 

مباراة بيراميدز والمصري

ويسعى فريق بيراميدز الي تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الدوري الممتاز ومجموعة التتويج التي يحتل قمتها برصيد 42 نقطة

أما المصري البورسعيدي فيأتي في الترتيب الرابع برصيد 30 نقطة والفوز يرفع رصيده إلى 33 نقطة ويقربه من الزمالك صاحب الترتيب الثالث.

 

الغاء قمة الاهلي والزمالك

وانسحب النادي الأهلي من القمة 130 امس الثلاثاء وتم إلغاء مباراته أمام الزمالك  في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز بيراميدز والمصري مباراة بيراميدز والمصري لمصري البورسعيدي بيراميدز

مواد متعلقة

حسين فهمي يدعم أبطال الأولمبياد الخاص في إيطاليا

بيراميدز يشكو إيهاب الكومي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وللجنة الانضباط

وزير الرياضة يهنئ هاني أبو ريدة بفوزه بعضوية الفيفا ورئاسة اتحاد شمال إفريقيا

بيراميدز يتفوق على المصري بالقيمة السوقية قبل مواجهة الليلة

عقوبات صارمة تنتظر لاعبي المصري حال الهزيمة من بيراميدز

يورتشيتش يوجه رسالة تحذير للاعبي بيراميدز بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك

ماذا حدث في عمومية الكاف؟.. إعادة انتخاب موتسيبي رئيسًا.. انضمام إيتو وفوز هاني أبو ريدة بعضوية الفيفا للمرة الخامسة.. ومصر تطالب باستضافة إحدى مجموعات مونديال 2034

ترتيب مجموعة التتويج بلقب الدوري قبل مواجهة بيراميدز والمصري

الأكثر قراءة

مصر أكبر من الجميع، رسالة نارية من وزير الشباب حول أزمة القمة 130

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

"الإعلاميين" تعلن إيقاف إيهاب الكومي وإحالته للتحقيق

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد العيد

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

الحكومة تكشف خطتها لرفع دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025

مجلس الأهلي يحتوي غضب كولر بعد أزمة القمة

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في المحافظات

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في قطر

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أحكام التغني بالقرآن والفرق بين التجويد والترتيل

مفتي الجمهورية: لا يمكن الوصول إلى الفهم الصحيح للدين إلا من خلال العلماء

بعد موت شاب أثناء صلاة التراويح، باحث إسلامي: استمرار الصلاة مخالف للدين

المزيد
الجريدة الرسمية