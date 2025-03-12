صلاح محسن يقود تشكيل المصري لمباراة بيراميدز في الدوري

أعلن التونسي أنيس لو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة فريق بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لمجموعة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل المصري لمباراة بيراميدز

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر

أحمد علي عامر، محمد مخلوف، ميدو جابر لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم

البدلاء:

محمود حمدي، عمرو سعداوي، محمد دبش، حسين فيصل، يوسف الجوهري، أمادو باه، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.

مباراة بيراميدز والمصري

وتذاع مباراة بيراميدز والمصري عبر قناة اون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري

مباراة بيراميدز والمصري

ويسعى فريق بيراميدز الي تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الدوري الممتاز ومجموعة التتويج التي يحتل قمتها برصيد 42 نقطة

أما المصري البورسعيدي فيأتي في الترتيب الرابع برصيد 30 نقطة والفوز يرفع رصيده إلى 33 نقطة ويقربه من الزمالك صاحب الترتيب الثالث.

الغاء قمة الاهلي والزمالك

وانسحب النادي الأهلي من القمة 130 امس الثلاثاء وتم إلغاء مباراته أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

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