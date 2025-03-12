الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي

بيراميدز والمصري
بيراميدز والمصري . فيتو

الدوري الممتاز، سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل السلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لمجموعة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

 

مباراة بيراميدز والمصري

أحرز إبراهيم عادل هدفا مبكرا لفريق بيراميدز في شباك المصري، ولكن حكم المباراة محمود ناجي ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

فيما سدد ميدو جابر كرة يسارية بباطن القدم بعد تنفيذ الركلة الحرة ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب.

بعدها أرسل محمد الشيبي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سامي بتسديدة ولكن كرته علت العارضة.

بعدها أطلق من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس محمود جاد تصدى لها بثبات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سيطر بيراميدز على مجريات الأمور، إلا أن الفريق السماوي اصطدم بالصلابة الدفاعية للمصري، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري

ضم تشكيل بيراميدز أمام المصري كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

فيما تواجد على مقاعد البدلاء شريف إكرامي - طارق علاء - محمود مرعي - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

 

تشكيل المصري لمباراة بيراميدز

فيما أعلن التونسي أنيس لو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة فريق بيراميدز:

حراسة المرمى: محمود جاد 

خط الدفاع: أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي 

خط الوسط: أحمد علي عامر، محمد مخلوف، ميدو جابر 

خط الهجوم عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم

فيما تواجد على دكة البدلاء كلا من محمود حمدي، عمرو سعداوي، محمد دبش، حسين فيصل، يوسف الجوهري، أمادو باه، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، جون إيبوكا.

 

ترتيب بيراميدز والمصري

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 43 نقطة في صدارة الدوري الممتاز ومجموعة التتويج، فيما ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 31 نقطة في المركز الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز بيراميدز المصري بيراميدز والمصري المصري ضد بيراميدز

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة بيراميدز والمصري

صلاح محسن يقود تشكيل المصري لمباراة بيراميدز في الدوري

رمضان صبحي وماييلي يقودان بيراميدز في مواجهة المصري بالدوري

حسين فهمي يدعم أبطال الأولمبياد الخاص في إيطاليا

بيراميدز يشكو إيهاب الكومي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وللجنة الانضباط

وزير الرياضة يهنئ هاني أبو ريدة بفوزه بعضوية الفيفا ورئاسة اتحاد شمال إفريقيا

بيراميدز يتفوق على المصري بالقيمة السوقية قبل مواجهة الليلة

عقوبات صارمة تنتظر لاعبي المصري حال الهزيمة من بيراميدز

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

تحرك جديد من الأهلي بعد أزمة مباراة القمة 130

الحكومة تكشف موعد رفع الدعم نهائيا عن الوقود (فيديو)

فتاة تتجرد من ملابسها داخل مترو جامعة القاهرة والشرطة النسائية تسيطر على الموقف

مصر أكبر من الجميع، رسالة نارية من وزير الشباب حول أزمة القمة 130

حقيقة هجوم شاب مصري من محافظة الجيزة على منصة إكس، إيلون ماسك يكشف التفاصيل

دوري أبطال أوروبا، أستون فيلا يضرب بروج بثلاثية نظيفة ويتأهل لربع النهائي

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

منوعات

المزيد

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

ابنة إيلون ماسك المتحولة تهاجم والدها بسبب تحديد جنسها قبل ولادتها

الكشف عن أسرار وثائق دفنها بركان عمره 2000 عام

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفرة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

ما مدى وجوب إخراج الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب

تعرف على أحكام التغني بالقرآن والفرق بين التجويد والترتيل

المزيد
الجريدة الرسمية