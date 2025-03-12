بيراميدز يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي

الدوري الممتاز، سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل السلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لمجموعة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز والمصري

أحرز إبراهيم عادل هدفا مبكرا لفريق بيراميدز في شباك المصري، ولكن حكم المباراة محمود ناجي ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

فيما سدد ميدو جابر كرة يسارية بباطن القدم بعد تنفيذ الركلة الحرة ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب.

بعدها أرسل محمد الشيبي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سامي بتسديدة ولكن كرته علت العارضة.

بعدها أطلق من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس محمود جاد تصدى لها بثبات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سيطر بيراميدز على مجريات الأمور، إلا أن الفريق السماوي اصطدم بالصلابة الدفاعية للمصري، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري

ضم تشكيل بيراميدز أمام المصري كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

فيما تواجد على مقاعد البدلاء شريف إكرامي - طارق علاء - محمود مرعي - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

تشكيل المصري لمباراة بيراميدز

فيما أعلن التونسي أنيس لو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة فريق بيراميدز:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي

خط الوسط: أحمد علي عامر، محمد مخلوف، ميدو جابر

خط الهجوم عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم

فيما تواجد على دكة البدلاء كلا من محمود حمدي، عمرو سعداوي، محمد دبش، حسين فيصل، يوسف الجوهري، أمادو باه، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، جون إيبوكا.

ترتيب بيراميدز والمصري

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 43 نقطة في صدارة الدوري الممتاز ومجموعة التتويج، فيما ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 31 نقطة في المركز الرابع.

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