14 قتيلا في أعاصير عنيفة تجتاح الولايات المتحدة

لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا مصرعهم، وأُصيب العشرات في الأعاصير والعواصف العاتية التي اجتاحت وسط وجنوب الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به السلطات المحلية، السبت.

وأعلنت سلطات ولاية ميزوري عبر بيان نشرته على منصة "إكس" تسجيل 11 وفاة مرتبطة بالعواصف.

فيما أكدت ولاية أركنسو المجاورة مصرع ثلاثة أشخاص آخرين جراء الأحوال الجوية العنيفة.

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