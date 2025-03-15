السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمين عمر حكما لمواجهة اتحاد العاصمة والرياضي القسنطيني في الكونفدرالية

أمين عمر الحكم الدولي،
أمين عمر الحكم الدولي، فيتو

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مصريًا لإدارة مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري أمام مواطنه النادي الرياضي القسنطيني في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والمقرر لها 9 إبريل المقبل بملعب 6 يوليو بالعاصمة الجزائر.

الطاقم المصرى مكون من أمين عمر حكمًا للساحة ومعه محمود أبو الرجال كمساعد أول وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ ومحمد معروف حكمًا رابعًا ومعهم محمود عاشور في غرفة الفار ويساعده محمود البنا.

6 حكام مصريين يشاركون بمعسكر حكام النخبة

وكان أمين عمر ضمن 6 حكام مصريين قد شاركوا الأسبوع الماضي فى معسكر نخبة قارة أفريقيا، الذي أقيم في بكوت ديفوار لمدة خمسة أيام.

الحكام المصريون الستة المشاركين في معسكر النخبة

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين للدخول في معسكر حكام النخبةA، المقرر إقامته فى كوت ديفوار خلال الفترة من 11 إلى  15 مارس الجاري.

والحكام المختارون هم: أمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا (حكام الساحة)، محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه (حكمان مساعدان)، وحكم الفيديو محمود عاشور، حيث سيشارك هؤلاء في مباريات الحسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك المواجهات الحاسمة لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.
وشهد التحكيم خلال الفترة الأخيرة اختيارات لعدد من الحكام المصريين، أمين عمر ومحمد معروف ومحمود عاشور ومحمود أبوالرجال، ضمن الترشيحات لكأس العالم 2026 وكذلك أمم أفريقيا 2025.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الرياضي القسنطيني اتحاد العاصمة الجزائري كأس الكونفدرالية الاتحاد الافريقي لكرة القدم أمين عمر

مواد متعلقة

الكاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم لقاء ستيلينبوش الجنوب الأفريقي

عودة تقنية الفيديو، حكام مباريات اليوم السبت بكأس مصر

5 مقاعد عربية في الكاف، أبرزهم أبو ريدة ولقجع

أمين عمر ومعروف في معسكر حكام كأس العالم بالإمارات

الأكثر قراءة

بسبب الفقرة الأخيرة، رابطة الأندية تثير الجدل في بيان عقوبات انسحاب الأهلي

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

احتفل مع زوجته ونجله، مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ليل (صور)

في غياب إمام عاشور، 6 لاعبين من الأهلي بقائمة المنتخب لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر

الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي

«الدومنة قفلت»، أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي

منوعات

المزيد

علماء آثار يكتشفون دمى مخيفة في أمريكا الوسطى

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

يجمع آلاف الصائمين، لحظة انطلاق إفطار المطرية 2025 للسنة الـ11 (فيديو وصور)

إفطار المطرية 2025، رقص مسن على أغاني رمضان يجذب الأنظار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما أهم أعمال النصف الثاني من رمضان؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

معجزات الرسول، آل شيبة سدنة الكعبة إلى اليوم

هل دراسة الفلسفة حرام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية