أمين عمر حكما لمواجهة اتحاد العاصمة والرياضي القسنطيني في الكونفدرالية

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مصريًا لإدارة مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري أمام مواطنه النادي الرياضي القسنطيني في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والمقرر لها 9 إبريل المقبل بملعب 6 يوليو بالعاصمة الجزائر.

الطاقم المصرى مكون من أمين عمر حكمًا للساحة ومعه محمود أبو الرجال كمساعد أول وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ ومحمد معروف حكمًا رابعًا ومعهم محمود عاشور في غرفة الفار ويساعده محمود البنا.

6 حكام مصريين يشاركون بمعسكر حكام النخبة

وكان أمين عمر ضمن 6 حكام مصريين قد شاركوا الأسبوع الماضي فى معسكر نخبة قارة أفريقيا، الذي أقيم في بكوت ديفوار لمدة خمسة أيام.

الحكام المصريون الستة المشاركين في معسكر النخبة

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين للدخول في معسكر حكام النخبةA، المقرر إقامته فى كوت ديفوار خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري.

والحكام المختارون هم: أمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا (حكام الساحة)، محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه (حكمان مساعدان)، وحكم الفيديو محمود عاشور، حيث سيشارك هؤلاء في مباريات الحسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك المواجهات الحاسمة لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وشهد التحكيم خلال الفترة الأخيرة اختيارات لعدد من الحكام المصريين، أمين عمر ومحمد معروف ومحمود عاشور ومحمود أبوالرجال، ضمن الترشيحات لكأس العالم 2026 وكذلك أمم أفريقيا 2025.

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