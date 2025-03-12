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رياضة

آرسنال يخطط لضم صفقة مجانية من بايرن ميونخ

ليروي ساني
ليروي ساني

أرسنال، أكدت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الأربعاء، أن آرسنال يتابع أحد نجوم بايرن ميونخ، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية مجانا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، يرغب في جلب ليروي ساني، جناح الفريق البافاري، إلى ملعب الإمارات.

وعمل أرتيتا من قبل مع ساني، حينما كان الأول مساعدا لبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بينما كان الجناح الألماني لاعبا للسيتيزينز قبل انتقاله للبايرن.

وفي ظل انتهاء عقده مع النادي الألماني في يونيو المقبل، فإن الجانرز يمكنه ضم ساني في صفقة انتقال حر.

وخسر ساني مكانه في التشكيل الأساسي لفريقه مؤخرا، إذ يفضل عليه مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، الثنائي كينجسلي كومان وميكائيل أوليس.

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أرسنال ليروي ساني بايرن ميونخ جوارديولا مانشستر سيتي

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