السبت 15 مارس 2025
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رياضة

الدوري الإنجليزي، وولفرهامبتون يفوز 2-1 على ساوثهامبتون

وولفرهامبتون، فيتو
وولفرهامبتون، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة ساوثهامبتون أمام وولفرهامبتون، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانت ماري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم وولفرهامبتون في الدقيقة 19 عن طريق يورجن لارسن، ثم عزز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 47 عن طريق نفس اللاعب، ثم قلص ساوثهامبتون الفارق وسجل هدفه الأول في الدقيقة 75' عن طريق بول اونواشو.
 

تاريخ مواجهات الفريقين

وتكشف الإحصائيات عن تفوق واضح لـوولفرهامبتون في المواجهات السابقة، حيث تقابل الفريقان 10 مرات، فاز خلالها الذئاب في 7 مباريات، بينما حقق ساوثهامبتون فوزًا واحدًا فقط، وانتهت مباراتان بالتعادل. هذا السجل يمنح وولفرهامبتون أفضلية معنوية، لكن ساوثهامبتون سيقاتل لكسر هذه الهيمنة وتحقيق فوز ثمين أمام جماهيره.

ساوثهامبتون، فيتو
ساوثهامبتون، فيتو

طموحات ساوثهامبتون أمام وولفرهامبتون

دخل ساوثهامبتون المواجهة وعينه على تحقيق الفوز الثاني له ضد وولفرهامبتون بعد سلسلة من النتائج السلبية أمامه. 

في المقابل، دخل وولفرهامبتون المباراة بثقة، مستندًا إلى سجله القوي أمام ساوثهامبتون، حيث يتطلع لمواصلة تفوقه وتحقيق الفوز الثامن.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل وولفرهامبتون المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق ساوثهامبتون المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

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الدوري الانجليزي ساوثهامبتون وولفرهامبتون يورجن لارسن بول اونواشو

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