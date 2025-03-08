وولفرهامبتون يتعادل مع إيفرتون 1/1 في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق إيفرتون مع نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة وولفرهامبتون ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

افتتح فريق إيفرتون التسجيل عن طريق لاعبه جاك هاريسون في الدقيقة 32، فيما تعادل وولفرهامبتون عن طريق مارشال مونيتسي في الدقيقة 39.

محمد صلاح أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد تسجيله هدفين اليوم السبت، في شباك ساوثهامبتون.

وسجل محمد صلاح هدفين في شباك ساوثهامبتون في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي.

بهدفي اليوم، تساوى محمد صلاح مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق في قائمة أفضل الهدافين على مر التاريخ في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الخامس برصيد 184 هدفا.

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