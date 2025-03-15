السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مرموش يسجل في تقدم مانشستر سيتي أمام برايتون 2-1 بالشوط الأول (صور)

مانشستر سيتي وبرايتون،
مانشستر سيتي وبرايتون، فيتو

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق مانشستر سيتي، على نظيره برايتون بنتيجة 2-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل إيرلينج هالاند الهدف الأول لـ مانشستر سيتي، في شباك نظيره برايتون بالدقيقة 11 من ركلة جزاء تحصل عليها عمر مرموش.

وسجل إستوبينيان هدف التعادل لـ برايتون في شباك مانشستر سيتي، بالدقيقة 22 من ركلة حرة مباشرة صوبها ببراعة شديدة.

ثم سجل عمر مرموش الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي، في شباك برايتون بالدقيقة 39 من تصويبة صاروخية.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون 

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد المصري عمر مرموش أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:"

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: روبن دياز، ريكو لويس، عبدالقادر خوسانوف، جفارديول.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس، إلكاي جوندوجان، سافيو.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، عمر مرموش.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏ETIHAD AIRWAYS 82 TILP City City- Community گر 18 ETIEAD ORTEGAMORENO MORENO ORTEGA 3 45 ETIHA'S ET iHA'S LEWIS KHUSANOV 24 14 DIAS C GVARDIOL NICO D۱۶/١-۱۱٦) ニ-ハ 19 26 7 ETHAD SAVINHO @ RSOM MARMOUSH SUBSA CARSON 9 FIIAN GUNDOGAN X 11 DOKU GREALISH DEBRUYNE BERNARDO REIS REIS. HAALAND FODEN MCATEE Defimitemy City‏'‏‏

وانتهت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وبرايتون في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بفوز برايتون بهدفين لهدف.

ويمتلك مان سيتي 47 نقطة في المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين أن برايتون لديه 46 نقطة، حيث يحتل المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي مانشستر سيتي برايتون مانشستر سيتي وبرايتون مرموش عمر مرموش

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، إستوبينيان يسجل التعادل لـ برايتون في شباك مانشستر سيتي

حصل عليها مرموش، هالاند يسجل الهدف الأول للسيتي في برايتون من ركلة جزاء

عمر مرموش يقود مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر والقنوات الناقلة

اليوم، الزمالك يصطدم بسموحة في معركة العبور إلى المربع الذهبي لكأس مصر

الدوري الفرنسي، أوكسير يخطف هدف التعادل أمام نيس في غياب محمد عبدالمنعم

الدوري الفرنسي، نيس يتقدم على أوكسير بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي

رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر

«الدومنة قفلت»، أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

منوعات

المزيد

إفطار المطرية 2025، رقص مسن على أغاني رمضان يجذب الأنظار (فيديو)

زحام وانتشار للهلال الأحمر، اللحظات الأخيرة قبل انطلاق إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

مائدة إفطار المطرية، الفتيات والسيدات يشاركن المنظمين في إعداد الوجبات والحلوى (فيديو)

صليب وقراءة القرآن وعلم فلسطين، أبرز مشاهد تجهيزات إفطار المطرية 2025 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي (فيديو)

الإنسان مسير أم مخير؟ وليه ربنا بيختبرنا وهو عارف النتيجة؟ الشباب يسألون وعلي جمعة يجيب

فتاة تسأل: ليه ربنا يحطنا في اختبار وهو عارف نتيجته؟ رد مفاجئ من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية