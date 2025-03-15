مدير مستشفى قنا العام يوزع فوانيس رمضان على الأطفال بوحدة الغسيل الكلوي (صور)

وزع الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام ونقيب أطباء قنا، فوانيس رمضان على الأطفال المرضى بوحدة الغسيل الكلوي للأطفال في المستشفى.

وتهدف هذه المبادرة إلى إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأطفال المرضى، والتخفيف من معاناتهم خلال فترة علاجهم.

وحدة الغسيل الكلوي في قنا

تُعَدُّ وحدة الغسيل الكلوي للأطفال في مستشفى قنا العام من الوحدات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالقصور الكلوي الحاد والمزمن، حيث تخدم الأطفال من عمر يوم حتى 12 عامًا، منذ افتتاحها في عام 2019، استقبلت الوحدة 1097 حالة، تماثل 300 منهم للشفاء التام، بينما يستمر علاج 600 حالة أخرى حاليًا.

تُقدِّم الوحدة خدمات متعددة تشمل تشخيص وعلاج العيوب الخلقية بالجهاز البولي، التهابات المسالك البولية، التبول اللاإرادي، المثانة العصبية، أمراض الكُبيبات الكلوية، التهابات الكلى المناعية، حصوات الجهاز البولي، واعتلال الأنابيب الكلوية. كما نجحت الوحدة في تجهيز 4 أطفال لإجراء عمليات زراعة كلى في مراكز متخصصة بالقاهرة، بفضل المتابعة الدقيقة وكفاءة عمليات الغسيل.

تأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار حرص إدارة المستشفى على توفير بيئة علاجية داعمة للأطفال المرضى، وتعزيز روح الأمل والتفاؤل لديهم خلال شهر رمضان المبارك.

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