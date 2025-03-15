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جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة

جامعة كفر الشيخ تنظم
جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، ضمن خطة الإدارة للانشطة الطلابية الرمضانية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية، وتنفيذ ومتابعة  ايهاب جاد،  مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

 

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تنظيم هذه المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة على مستوي الكليات، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف غرس القيم الإسلامية في نفوس الطلاب، وتشجيعهم على التنافس في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، واكتشاف المواهب الشابة في التلاوة والتجويد.

 

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وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على تأثير القرآن الكريم في تحسين فكر وسلوك الطلاب الذين يمثلون مستقبل الوطن، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تستوجب الحفاظ والتمسك بالقيم والمعتقدات الدينية، لافتًا إلى ضرورة نشر الثقافة الإسلامية ورسالتها، بما يجسد أهدافها في خدمة المجتمع، والمساهمة في نهضة الوطن والأمة العربية والإسلامية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان المسابقة تشتمل على حفظ القران الكريم كاملا - حفظ نصف القران الكريم -  الأربعون حديث النووية، وقد شارك الكثير من الطلاب والطالبات في المسابقة التى قام بتحكيمها أساتذة متخصصون لتصعيد الثلاث مراكز الأولى على مستوى الجامعة في كل مسابقة منهم.

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القرآن الكريم مسابقة طلاب شباب كفر الشيخ

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