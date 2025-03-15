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ماراثون الثانوية العامة ينطلق 15 يونيو.. التعليم تكشف الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات بنظاميه القديم والجديد.. وتعلن المواد المضافة وغير المضافة للمجموع

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025، فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2025، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء أمور الثانوية العامة عبر محركات البحث المختلفة عن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الصف الثالث الثانوي، خاصة بعد اعتماد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف جداول الامتحانات، والتي مقرر لها أن تنطلق يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

طلاب الثانوية العامة 
طلاب الثانوية العامة 

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

 وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدي جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب، وذلك على النحو التالي: المواد العامة وهى: (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية)، والمواد التخصصية وهي: طلاب الشعبة الأدبية: (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق)، وطلاب الشعبة العلمية (العلوم): (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية)، وطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية)، والمواد التي لا تضاف إلى المجموع وهى: (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب لمدارس STEM

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أما بشأن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام الجديد للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، فقد أوضحت الوزارة أنها تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوي على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

وفي هذا الإطار، نوهت الوزارة بأن المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام طبقًا للقرار الوزاري رقم (۱۳۸) لسنة ٢٠٢٤ تشتمل على مواد يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء)، ومواد يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)، ومواد يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء)، ومواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب وتشمل (التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية، والتربية الوطنية).

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