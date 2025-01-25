علم النفس بدل الإحصاء وإعادة النظر في الـ500 جنيه، خبير تربوي يضع حلولًا لأزمة الثانوية العامة

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، عن عدد من الحلول لأزمة الثانوية العامة، مقترحًا أن يكون نظام الإعادة في نظام البكالوريا عام واحد فقط، وأن يتم إلغاء مبلغ الـ500 جنيه التي يدفعها الطالب، وأن تكون الدرجة الممنوحة للطالب هي درجة آخر محاولة وليست الأعلى.

مقترحات لحل أزمة الثانوية العامة

كما اقترح الخبير التربوي أن تستبدل دراسة مادة الإحصاء في القسم الأدبي بمادة علم النفس، وأن يتم إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع بدلًا من التربية الدينية، وتكون دراسة التاريخ والجغرافيا أساسية في الصفوف الثلاثة للأدبي، ويتم تدريس 3 أو 4 مقررات في العام الواحد.

مقترحات لحل أزمة الثانوية العامة، فيتو



وقال الدكتور تامر شوقي، في تدوينة له عبر الفيس بوك، في مقترحاته لحلول أزمة الثانوية العامة: "مقترحات حلول لأزمة الثانوية العامة: أولًا: الاستفادة من مميزات نظام البكالوريا بوجه عام لأنه أفضل نظام يمكن تطبيقه"

وعن مميزات نظام البكالوريا قال تامر شوقي: "وتتضمن تلك المميزات: منح أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات، مع وضع قيود مثل أن تكون فرصة التحسين فرصة واحدة فقط، أو أكثر من فرصة بشرط منح الطالب الدرجة على آخر محاولة وليس أعلى محاولة، حتى لا يتم فتح الباب للجميع للإعادة بلا ضرورة، مع إعادة النظر في مبلغ ٥٠٠ جنيه الذي يجب أن يدفعه الطالب، فكرة تقسيم المقررات على عامين مما يخفف من الحمل المعرفي والدراسي على الطلاب"

علم النفس بديل الإحصاء في القسم الأدبي

وعن اقتراحه لتدريس مادة الإحصاء، قال الدكتور تامر شوقي: "ثانيا: استبدال مقرر الإحصاء في الشعبة الأدبية بعلم النفس المستوى الرفيع في الصف الثالث الثانوي، مع بقائه مادة أساسية في الصف الثانى الثانوى، وذلك لعدة أسباب: إن مقرر الإحصاء من أقل المقررات فائدة لطلاب الأدبي، وخاصة مع وجود مسار المحاسبة وإدارة الأعمال حيث يمكن ضمها له لأن هذا المسار خاص بالعلوم المحاسبية والإدارية ومن بينها الإحصاء"

واستطرد قائلًا: "الإحصاء تمثل صعوبة لطلاب الأدبي، وخاصة إذا تم شرحها بشكل رياضي وليس بشكل نفسي، من يحتاج إلى تعلم الإحصاء هم أما الطلاب الذين سيلتحقون بكليات التجارة أو الاقتصاد وهم ليسوا في مسار الآداب بل في مسار الأعمال أو الباحثين في الدراسات العليا من غالبية التخصصات، ومن ثم فالاحصاء ليست ذات صلة مباشرة بالآداب"

دراسة علم النفس بديل الإحصاء في الثانوية العامة، فيتو



وأكد الدكتور تامر شوقي "أن نسبة كبيرة من طلاب الماجستير والدكتوراه يلجأون إلى مكاتب خارجية لتساعدهم في عمل الإحصاء في رسائلهم، لأنهم يواجهون صعوبات فيها رغم دراستهم لها في أكثر من عام فما بالنا بطالب الثانوي، مع افتراض أن الإحصاء مهمة لكل الطلاب في كل المسارات، فإنه بالمثل علم النفس والفلسفة واللغات والتاريخ والجغرافيا مواد مهمة لكل التخصصات ولكن العبرة بالمواد الأكثر أهمية وليست المهمة"

وأوضح تامر شوقي "إذا كانت الإحصاء وسيلة مساعدة في أى علم، فمن الأولى تدريس العلوم الأساسية ذاتها قبل الوسائل المساعدة، إن القدرات العقلية لطالب الأدبي مؤهلة لدراسة المقررات النظرية بعيدًا عن الأرقام، إن الإحصاء طول عمرها كانت مادة غير مضافة للمجموع، فما الجديد الذى جعلها أساسية في شعبة الأدبي؟"

إضافة اللغة الأجنبية الثانية بدل التربية الدينية، فيتو



وقال: "إذا كانت الإحصاء مهمة فلماذا لا يتم تدريسها لكل الطلاب وقصر تدريسها على طلاب الأدبي فقط؟ يمكن جعل الإحصاء مادة في كافة التخصصات في السنة الأولى بالجامعات في التخصصات التى قد تحتاج إليها فقط، من يقوم بتدريس الإحصاء في الثانوية العامة هم معلمون خريجو شعبة الرياضيات في الجامعات فما علاقتهم إذن بالشعبة الأدبية"

اللغة الأجنبية بديل التربية الدينية وزيادة المواد الدراسية

وعن إضافة التربية الدينية للمجموع قال تامر شوقي: "ثالثا: جعل التربية الدينية خارج المجموع واستبدالها باللغة الأجنبية الثانية خلال سنوات الدراسة الثلاثة في الثانوية العامة. رابعًا: جعل مواد التاريخ والجغرافيا أساسية في الصفوف الثلاثة للأدبي"

دراسة التاريخ والجغرافيا في سنوات الثانوية العامة، فيتو



واقترح الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي "أخيرًا، طالب أولى جامعة بياخد في التيرم بعد شهرين من تخرجه من الثانوية العامة من ٨ إلى ١٠ مواد، ومن ثم فلا مانع تربوي أو نفسي أو عقلي يمنع زيادة عدد مواد الثانوية العامة عن ٣ أو ٤ مقررات في العام الواحد في سبيل دراسته للمقررات الأساسية"



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