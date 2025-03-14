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جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب لمدارس STEM

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025، فيتو
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جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

جدول امتحانات الثانوية العامة STEM

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس STEM

 

جدول الثانوية العامة بين مؤيد ومعارض.. خبير تربوي يكشف المميزات والعيوب.. التعليم: يتيح للطلاب فرصة للمراجعة.. وأولياء الأمور: يقلل الرهبة والقلق لدى الطلاب

5 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قرار بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

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