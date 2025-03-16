الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

تعرف على موعد صرف الميزة التأمينية للمعلمين

نقابة المهن التعليمية،
نقابة المهن التعليمية، فيتو
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يبحث عدد كبير من المعلمين عبر محركات البحث المختلفة عن موعد صرف الميزة التأمينية التي أقرها نقيب المعلمين والتي تصل لـ 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضي.

الميزة التأمينية للمعلمين 

وأعلن نقيب المعلمين أنه سيتم صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.

 

وكانت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قد اعتمدت رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقى للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025.

عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه

وأكد "الزناتى"، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.

الزناتى: نتصدى لكل محاولات التشويه لدعم وحدة المعلمين

وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.

اتحاد المعلمين العرب يشيد باعتماد القمة العربية خطة مصر لإعمار غزة

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وأوضح أن "المعلمين" خريجى مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة،  والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.

 

كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.

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