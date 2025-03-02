الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة تقاضي رشوة

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

حققت نيابة الأموال العامة، في البلاغ المقدم ضد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لاتهامه من بعض المدرسين بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فاخرة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال صاحب شركة لإدارة المستشفيات، وذلك مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

وقال المستشار عاطف النجمي محامي بعض المبلغين، إن النيابة قررت  بعد الاستماع لأقوال المتهمين، وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وفي انتظار تحديد محكمة الاستئناف جلسة للمحاكمة. 

وحملت القضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، المسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، وقد أشرف على التحقيق فيها المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

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