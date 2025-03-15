السبت 15 مارس 2025
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استمرار فعاليات مبادرة "مجتمعاتنا أمانة" بكلية الفنون الجميلة في الأقصر

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

دشن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الأقصر، بقيادة الدكتورة هناء محمد حامد، ندوة بعنوان "مجتمعاتنا أمانة" قدمها فضيلة الشيخ رمضان عبد الله، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، وبإشراف الدكتور أحمد محيي حمزة  عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور رمضان عبد المعتمد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ندوة مجتمعاتنا أمانة بجامعة الأقصر 

تأتي هذه الندوة في إطار الدور البارز لجامعة الأقصر في دعم الأنشطة الهادفة إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال التعاون المثمر بين الجامعة والأزهر الشريف في تنفيذ الموسم الثاني من المبادرة.

 

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي الديني وتعزيز الأخلاق الحضارية، بالإضافة إلى بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع وتعزيز روح التعاون والتكاتف، إلى جانب مكافحة الأفكار الهدامة.

 

كما تسعى المبادرة إلى خدمة المجتمع من خلال تقديم خدمات مجتمعية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 

 

 

 

 

 

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الأقصر جامعة الاقصر شيخ الأزهر مجتمعنا أمانة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر

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