ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز

أسدل الستار علي أحداث مباريات الجولة الأولي ببطولة الدوري المصري الممتاز سواء مجموعة التتويج، والتي شهدت انسحاب الأهلي من مباراة القمة وعدم ذهابه للمباراة وأيضا مجموعة الهبوط

ونشرت رابطة للأندية جدول ترتيب المجموعة الاولي مجموعة التتويج بالدوري، بعد اعتبار الأهلي خاسرا من الزمالك بنتيجة 3_0 وأيضا ترتيب مجموع الهبوط

كما نشرت نتائج مباريات الجولة الأولي بعد قرار الخاصة بالمباراة

ترتيب المجموعة الثانية مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز

وجاء فريق زد علي صدارة المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة يليه طلائع الجيش برصيد 21 نقطة ويأتي في المؤخرة إنبي ومودرن سبورت برصيد 12 نقطة

نتائج مباريات الجولة الاولي بالدوري المصري

ترتيب المجموعة الثانية بعد اعتبار الأهلي مهزوما من الزمالك

وجاء بيراميدز بصدارة قمة الدوري برصيد 43 نقطة يليه الأهلي برصيد 39 نقطة ثم الزمالك برصيد 35 نقطة

رابطة الأندية تعتمد هزيمة الأهلي والزمالك في القمة

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الاولى من الدور الثاني وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت عقوبات مباراة الزمالك والأهلي على النحو التالي:-

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

وخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة حرس الحدود وبتروجيت:



إيقاف محمد سيد عبد الفتاح لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.



إيقاف عبد الرحمن رضا جودة لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.



إيقاف توفيق محمد توفيق لاعب فريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث

مباراة الجونة والاتحاد:



إيقاف كريم إبراهيم أحمد الديب مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة فاركو والبنك الأهلي:



إيقاف عمرو ناصر فراج مصطفى لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.



إيقاف محمد صابر محمد سرحان لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.



إيقاف أمير محمد عبدالعزيز لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك للطرد للأعتراض.

مباراة بيراميدز والمصري:



إيقاف علي جبر جبر مسعد لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي:



إيقاف محمد فتح الله جمعة عبد القادر لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.



إيقاف محمد نصر محمد السيد لاعب فريق الإسماعيلي ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

موقف الأهلي من عقوبات رابطة الأندية

ويستعد النادي الأهلي لاصدار أول قراراته عقب إعلان رابطة الأندية المصرية رسميا قراراتها بشأن مباراة القمة 130، والتي أعتمدت خلالها فوز الزمالك 3ـ0، مع خصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة.

وقال مصدر داخل الأهلي ان النادي يستعد لاصدار بيان للإعلان عن عدم استكمال بطولتي الدوري الممتاز وكأس الرابطة بعد صدور قرار من رابطة الأندية باعتبار الأهلي خاسرا بنتيجة 0-3، بالاضافة إلي خصم ثلاث نقاط إضافية في نهاية الدوري.

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى الأولمبية المصرية

وقرر النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية حيث أصدر النادي بيانا رسميا جاء كالتالي:

وأعلن مسؤلو النادي الأهلي حالة الطوارئ على صعيد كافة إدارات النادي ترقبا لإعلان رابطة الأندية قراراتها الخاصة بمباراة القمة 130 أمام الزمالك والتي اعتذر الأهلي عن خوضها بسبب إسناد ادارتها إلي طاقم تحكيم محلي.

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