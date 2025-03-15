الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن مقرمشات بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن مقرمشات بعزبة عويس بمنطقة سرياقوس في الخانكة، وذلك بعد الدفع بـ9 سيارات إطفاء لموقع الحريق، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

نشوب حريق بمخزن بالقليوبية

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن مقرمشات بعزبة عويس بمنطقة سرياقوس في الخانكة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الأمن لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما تمت أيضا أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخزن مقرمشات بعزبة عويس بمنطقة سرياقوس في الخانكة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

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