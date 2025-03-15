إفطار المطرية 2025، زغاريد وفرحة تسيطر على أجواء أكبر مائدة رمضانية (فيديو)

إفطار المطرية 2025 ، حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على المشاركين بحفل الإفطار السنوي، لأهالي عزبة حمادة للسنة الـ 11، حيث حرصوا على استقبال الضيوف على مائدتهم بأجواء من الاحتفال.

وحرص عدد من منظمي حفل إفطار المطرية 2025، على الاحتفال بالمتواجدين من خلال إطلاق الزغاريد والتصفيق والمرور بين الموائد.

وشهدت عزبة حمادة بمنطقة المطرية، منذ قليل، تواجدا لافتا للعديد من الجنسيات الأجنبية، لإفطار المطرية السنوي.

إفطار المطرية 2025

وتشهد منطقة المطرية استعدادات مكثفة لإطلاق فعاليات إفطار المطرية 2025 في نسخته الـ 11، والمقرر إقامته اليوم السبت 15 رمضان، حيث يتوقع أن يجتمع نحو 100 ألف صائم على مائدة إفطار سنوية ضخمة تتسع لـ50 ألف وجبة.

الحدث، الذي يحمل شعار "المطرية قلب العالم"، يعكس روح التكافل والوحدة، ويستقطب نخبة من السياسيين، الفنانين، رجال الدين، ومشاهير السوشيال ميديا، إلى جانب مشاركين من دول مثل اليمن، الصين، والسعودية.

استعدادات إفطار المطرية 2025: تحضيرات مكثفة للوجبات

وفي سياق استعدادات إفطار المطرية 2025، كشف الشيف عمر، أحد القائمين على التحضيرات، أن الفريق بدأ العمل منذ الخميس، حيث يتم إعداد ما بين 45 إلى 50 ألف وجبة تشمل أطباقًا رئيسية مثل الأرز البسمتي، الكباب الحلة، اللحمة الستيك، والمشويات، إضافة إلى 40 ألف طبق حلويات يشمل طواجن تكفي لكل فردين.

وأوضح أن فرق العمل تنقسم إلى مجموعات تعمل بنظام الورديات، حيث بدأت التحضيرات منذ الثامنة صباح الجمعة لضمان جاهزية الوجبات.

تنوع الحلويات في إفطار المطرية 2025

من جانبه، أشار عم صابر، المسؤول عن الحلويات، إلى أن عائلة متخصصة من أهالي المطرية تقود عملية إعداد ما يصل إلى 50 ألف وجبة حلويات متنوعة، تشمل الزلابية بالشوكولاتة، العسل، واللوتس، إلى جانب البسبوسة والقطايف.

وأضاف أن التحضيرات بدأت من السادسة صباحًا، مع الانتهاء من تعبئة الدفعة الأولى وبدء تجهيز دفعات إضافية لضمان تلبية الطلب المتزايد.

التغليف والتنظيم: جهود جماعية لإنجاح إفطار المطرية 2025

وفي ركن التغليف، قال أحمد، أحد المتطوعين منذ 7 سنوات، إن عملية التغليف بدأت منذ الخميس، حيث يعمل الفريق بتناغم لتعبئة الوجبات وتغليفها باستخدام الاستريتش، قبل نقلها إلى موقع إفطار المطرية 2025.

وأكد أن التنظيم يعتمد على تبرعات الأهالي فقط، دون مساهمات خارجية.

حضور إفطار المطرية 2025

حضور إفطار المطرية 2025 يتجاوز الحدود المحلية، حيث تزينت الشوارع برسومات جرافيتي لنجوم الكرة محمد صلاح وعمر مرموش، وعلم فلسطين، إلى جانب كتابة اسم "المطرية" بلغات عالمية.

كما أعد المنظمون 2500 مائدة بمساعدة 2000 متطوع، فيما أضيئت 20 شارعًا في عزبة حمادة بالزينات الرمضانية واللافتات الترحيبية.

إفطار المطرية: من فكرة بسيطة إلى تقليد سنوي

ويعود تاريخ إفطار المطرية إلى 11 عامًا، حين بدأ كفكرة متواضعة جمعت مجموعة صغيرة، ليتحول إلى تقليد سنوي يموله الأهالي بتبرعاتهم، ويشارك فيه المسلمون والمسيحيون معًا.

ومع اقتراب موعد إفطار رمضان 2025، تتسابق العائلات والشباب والأطفال في التحضير، في أجواء تملؤها البهجة والترقب، بينما تلتقط الكاميرات صور إفطار المطرية 2025 لتوثيق هذا الحدث.

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