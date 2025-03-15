السبت 15 مارس 2025
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"أي حد ضهره واجعه يناديني"، كابتن عادل يوفر المساج للمتطوعين في إفطار المطرية 2025 (فيديو)

إفطار المطرية 2025،
إفطار المطرية 2025، فيتو

إفطار المطرية 2025، تشهد شوارع حي المطرية استعدادات مكثفة لإقامة إفطار المطرية 2025 في نسخته الحادية عشرة، حيث يعمل نحو 2000 متطوع على مدار الساعة لتجهيز 2500 مائدة ستستضيف حوالي 100 ألف صائم.

ورصدت كاميرا فيتو، تجول "كابتن عادل" بين المتطوعين المنهكين حاملًا أدوات المساج وميكروفونًا، مقدمًا خدماته للتخفيف من آلام الظهر الناتجة عن ساعات العمل الطويلة.

وسمع صوته يتردد بين المشاركين قائلًا: “أي حد ضهره واجعه يناديني، هقولكم شكرًا بس بطريقتي، أنا جاي أعمل مساج للناس التعبانين الشقيانين”.

إفطار المطرية 2025:  مائدة إفطار سنوي تبهر العالم

وتحولت فكرة مائدة إفطار سنوي متواضعة بدأت قبل 11 عامًا في شارع عزبة حمادة بالمطرية، إلى تقليد ضخم يموله سكان الحي أنفسهم عبر تبرعاتهم، ويجسد روح التكافل والوئام بين مختلف أطياف المجتمع. 

ويشارك في الإعداد مختلف فئات المجتمع، حيث يتعاون الشباب وكبار السن والسيدات في طهي الأطعمة داخل قدور كبيرة، بينما يساهم الأطفال في حمل الزينات في أجواء تعمها البهجة والترقب.

ويؤكد أحد الشباب المنظمين أن "الحدث لم يعد مجرد إفطار، بل أصبح أيقونة للتماسك الاجتماعي".

 إفطار رمضان 2025 يجمع المصريين تحت شعار "المطرية قلب العالم"

واكتملت التجهيزات لإفطار رمضان 2025 بحي المطرية، حيث تم تزيين 20 شارعًا في عزبة حمادة بالإضاءات واللافتات الترحيبية. 

وتميزت الاستعدادات هذا العام بطلاء جدران الحي برسومات جرافيتي مميزة لنجمي الكرة المصرية محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب علم فلسطين ومعالم القدس، وكتابة اسم "المطرية" بلغات متعددة في إشارة واضحة للطابع العالمي المتنامي للحدث.

ويقام الإفطار هذا العام تحت شعار "المطرية قلب العالم"، في إطار مساعي الأهالي لتحويل الحي إلى نقطة جذب ثقافية وإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة.

حضور إفطار المطرية 2025 

ومن المتوقع أن يجمع إفطار المطرية 2025 تحت مظلته نخبة من رجال السياسة والفن والدين، بالإضافة إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، جنبًا إلى جنب مع آلاف الصائمين من أهالي المنطقة، في مشهد يعكس قيم التكافل والوحدة المصرية.

وأكد المنظمون اكتمال تجهيز 50 ألف وجبة إفطار، تم إعدادها بجهود مشتركة من أهالي الحي، ليكون هذا الحدث السنوي شاهدًا على روح العطاء والمشاركة المجتمعية التي تميز المصريين خلال شهر رمضان المبارك.

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