إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

إفطار المطرية 2025، تنطلق فعاليات "مائدة إفطار المطرية السنوي" في نسختها الـ 11 اليوم السبت 15 رمضان 2025، بمشاركة آلاف الصائمين من أهالي الحي وضيوفه، في مشهد يجسد قيم التكافل والترابط خلال الشهر الكريم.

استعدادات إفطار المطرية 2025: 50 ألف وجبة و2500 مائدة تحت الإضاءة الفنية

وأكمل أهالي عزبة حمادة بالمطرية تجهيزاتهم لاستقبال 100 ألف صائم، عبر تعليق الزينات وطلاء الجدران برسومات جرافيتي لنجوم الرياضة وعلم فلسطين، إلى جانب تركيب 2500 ترابيزة وتوزيع 50 ألف وجبة إفطار، بمشاركة 2000 متطوع.

وتحمل موائد هذا العام شعار "المطرية قلب العالم"، حيث زينت الشوارع باسم الحي بجميع لغات العالم.

ورصدت عدسة فيتو الاستعدادات النهائية بين شباب المطرية والمتطوعين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، للانتهاء من فرش الطاولات والاستعداد لأكبر تجمع رمضاني.

كما زين الشارع برسومات الجرافيتي التي تضم محمد صلاح وعمر مرموش، كما شهدت التجهيزات مشاركة الأطفال في التجهيزات.

حضور إفطار المطرية 2025

ويتوقع أن يشهد إفطار المطرية 2025 حضورًا لافتًا لشخصيات عامة من مختلف المجالات، إلى جانب أهالي المنطقة الذين يحولون الشوارع إلى ساحة احتفال تعكس الهوية المصرية، بدءًا من الطبخ الجماعي وحتى تبادل التهاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.