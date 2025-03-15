تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على مساحة 1015 مترا غرب الأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر برئاسة العميد أحمد الهواري معاينة 7 حالات أراضي أملاك دولة مطلوب استردادها، وجميعها أراض زراعية ويتعذر الإزالة كونها زراعات جادة ومبانى.



وتم تسليم الأرض لرئيس القرية ومسئول أملاك القرية، ومدير أملاك المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين وتحرير ما عاد عليهم من نفع.

قاد الحملة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، وحجاج جاد الرب مدير المتابعة، ويوسف نصير مدير الأملاك وبحضور رئيس قرية الرزيقات، ومدير وأعضاء المتابعة، ومسئولي الأملاك،بالقرية وحماية أملاك المركز، وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين.

وفى سياق متصل وطبقا للتوجيهات بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة لجميع الولايات وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، والتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم وإزالتها في المهد، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بتنفيذ قرار الإزالة رقم 33 لسنة 2019 لحالة تعد بالبناء بالطوب الأبيض والمونة السوداء على مصرف زراعي فرع الرياينة علي مساحة 270 مترا، وأثناء التنفيذ تلاحظ وجود أحد المواطنين بالشروع في تعدي بالبناء على نفس المصرف على مساحة 175 مترا، فتم تنفيذ الإزالة فى المهد وجار تحرير محاضر للمخالفة وإجراء مقايسة لرفع المخلفات بمعدات الوحدة المحلية على نفقة المتعدين.

كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة فى المهد بقرية الرزيقات ونجع أبو حليمة بأرمنت الوابورات على مساحة 570 مترا، وتنوعت الحالات ما بين حفر قواعد خرسانية بعزبة الدكر على مساحة 240 مترا، وفك شدة خشبية لأعمدة دور اول علوي بمساحة 130 متر بعزبة الدكر، وفك شدة خشبية لصب أعمدة خرسانية لدور أرضى على مساحة 200 متر بنجع أبو حليمة بأرمنت الوابورات وتم فك الشدة الخشبية على كامل المسطح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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