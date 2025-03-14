نائب محافظ الأقصر يلتقى أعضاء مبادرة ظواهر (صور)

التقى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر نحو 100 متطوع من شباب مبادرة "ظواهر" بنادى الأقصر الرياضى، بحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، حيث شكرهم على مجهودهم فى التطوع بالمبادرة خلال الخمسة أشهر الماضية، وأثنى على كافة فاعليات المبادرة التى تهدف للقضاء على كافة السلبيات، كما أشاد بجهود المبادرة فى الكشف عن مواهب فنية جديدة وإتاحة الفرصة لهم من خلال تقديمهم فى حفلات فنية أسبوعية.

مبادرة ظواهر الشبابية بمحافظة الأقصر

كما أكد على أهمية الاستماع للشباب ومشاركتهم في صنع القرار، وضرورة توفير التعليم الجيد وفرص العمل المستدامة للشباب، كما تناول اللقاء أيضًا مفهوم التضامن مع الشباب وأهمية أن تُراعى مصالح الأجيال المقبلة فى كافة المجالات.

كما استمع نائب محافظ الأقصر لشباب المبادرة، وناقشوه فى بعض الظواهر المتواجدة بالشارع الأقصرى، وكيفية إيجاد حلول جذرية لها ووعدهم بتذليل كافة العقبات التى تواجههم، منوهًا إلى مساعدتهم فى الاشتراك فى حزمة من البرامج التدريبية لمعرفة احتياجات سوق العمل وتدريب مهاراتهم وصقلها ليكونوا جاهزين للعمل الأهلي والوظيفي.

وفى ختام اللقاء شارك نائب محافظ الأقصر الشباب المتطوعين بالمبادرة فى لعب مباراة كرة قدم، كما سلم الفريق الفائز كأس البطولة.

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