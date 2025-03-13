البابا تواضروس: العالم في أشد الحاجة لمن يخدمون ويسددون الاحتياجات

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن خدمة المحتاجين هي تجسيد عملي لمحبة الله، مشيرًا إلى أن العالم اليوم في أشد الحاجة إلى من يحملون روح العطاء ويساعدون في سد احتياجات الآخرين.

دعم الكنائس في صعيد مصر

جاء ذلك خلال لقاء البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مع مجموعة من الخدام والخادمات من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إسبانيا، برفقة الراهب القس مقار الأنبا بولا، حيث قدّموا تقريرًا عن الخدمات التعليمية والاجتماعية التي يقومون بها لدعم الكنائس في صعيد مصر. وأثنى البابا على جهودهم، مشجعًا إياهم على مواصلة العمل بروح المحبة والعطاء.

واستشهد قداسة البابا تواضروس الثاني بقول السيد المسيح: "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو ٣: ١٦)، مشيرًا إلى أن هناك دورًا هامًا يتحمله كل مؤمن، وهو السعي لخلاص الآخرين وتلبية احتياجاتهم، لأن المحبة لا تقتصر على الكلمات، بل تظهر في الأفعال والخدمات التي تغيّر حياة الناس.

جدير بالذكر أن زيارة خدام الكنيسة القبطية في إسبانيا تمت بالتنسيق مع مكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمة داخل مصر، وهو المكتب الذي أُنشئ بقرار من المجمع المقدس في جلسته الأخيرة بشهر مارس الماضي، ويحمل اسمه اختصارًا لشعاره "Hands in God’s Hand".



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