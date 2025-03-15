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حوادث

اليوم، الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي

اليوتيوبر أحمد أبو
اليوتيوبر أحمد أبو زيد، فيتو

تصدر المحكمة الاقتصادية بطنطا، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حكمها على اليوتيوبر أحمد أبو زيد، في اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

 

محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد

وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد، إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا بعد حبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط 163 ألف دولار وهاتف محمول بحوزته.

وكانت الوزارة، نفت في بيان جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وروجت له المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على (أحد الأشخاص - مقيم بالغربية) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30 ديسمبر 2024، وذلك في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث ضُبط بحوزته (أكثر من 163 ألف دولار – هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك الادعاءات الكاذبة.

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أحمد أبو زيد النقد الأجنبى المحكمة الإقتصادية الاتجار بالنقد الاجنبي

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