الأحد 16 فبراير 2025
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إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد وتأجيل النطق بالحكم إلى 15 مارس

إخلاء سبيل اليوتيوبر
إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد وتأجيل النطق بالحكم

قررت محكمة طنطا الإقتصادية اليوم، إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد، وتأجيل الجلسة للنطق بالحكم إلى 15 مارس، وذلك في القضية المنظورة ضده.

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وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد، إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا بعد حبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط 163 ألف دولار وهاتف محمول بحوزته.

وكانت الوزارة، نفت في بيان جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وروجت له المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على (أحد الأشخاص - مقيم بالغربية) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.

وشهدت الجلسة حضور عدد من المتضامنين مع اليوتيوبر احمد ابوزيد، بالإضافة إلى فريق دفاعه الذي دفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه وجاء قرار المحكمة اليوم ليمنحه الحرية مؤقتًا حتى موعد النطق بالحكم في مارس.

يُذكر أن قضية احمد ابوزيد حظيت باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالإفراج عنه وتأكيد حرية التعبير، بينما ينتظر متابعوه الحكم النهائي في الجلسة القادمة.

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