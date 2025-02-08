الرياضة تطلق الفوج الثالث من قطار الشباب للأقصر وأسوان لطلاب الجامعات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الفوج الثالث من قطار الشباب للأقصر وأسوان والمخصصة لطلاب الجامعات، ضمن برنامج اعرف بلدك، والذي يتم تنظيمه خلال الفترة ٧ - ١٤ فبراير الجاري.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة خصصت أفواج أجازة منتصف العام لطلاب الجامعات في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب وخاصة طلاب الجامعات، باعتبارهم الشريحة الأكثر فاعلية داخل المجتمع المصري، والتي تساهم في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن مشروع "اعرف بلدك" يهدف إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، بجانب إستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات،وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية المصرية وخاصة بمحافظتي الأقصر وأسوان.

برنامج اعرف بلدك

ويتضمن البرنامج زيارة أهم المعالم السياحية في الأقصر (البر الشرقي والذي يضم معبد الكرنك، معبد الأقصر، متحف الأقصر، والبر الغربي الذي يضم معبد حتشبسوت، جزيرة الموز، معبد هابو، وادي الملوك، والصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي).

كما يتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية في أسوان ( متحف النوبة، السد العالي، المسلة الناقصة، جزيرة النباتات، معبد فيلة، علاوة على الجولات الحرة).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.